ليفربول يستقر علي خليفة يورجن كلوب

أكدت تقارير انجليزية أن نادي ليفربول بدأ التخطيط مبكراً لمرحلة مابعد رحيل الألماني يورجن كلوب عن القيادة الفنية للنادي حيث يمتد عقده حتي عام 2024. وأكدت شبكة "ليفربول ايكو" أن النادي يراقب مسيرة نجم الفريق السابق تشابي الونسو التدريبية كأحد المرشحين لخلافة كلوب بعد رحيله بنهاية عقده مع النادي". وينضم الونسو الي قائمة تضم عدد من المدربين في مقدمتهم الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج، وستيفن جيرارد نجم الفريق السابق والمدير الفني لرينجرز الاسكتلندي، بجانب بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب الحالي.

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