سامي الشيشيني يعلق علي قرار طرده من مباراة اسوان والجونة

علق سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان علي قرار حكم مباراة فريقه أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال الشيشيني: " لا اعلم لماذا تم طردي، لقد اعترضت علي احتساب رمية تماس فقط، وفوجئت به يمسكني من يدي ويقول لي أنت لست صغيراً لكي

تعترض وعندما جذبت يدي فوجئت به يشهر البطاقة الحمراء".

وأضاف: " حتي الآن لا افهم سبب الطرد ربما لانني قمت بجذب يدي عندما امسكني الحكم؟".

وعن موقف الفريق الحالي بالمسابقة قال الشيشيني: " نمتلك لاعبين عظماء لقد نجحوا

في جصد 6 نقاط في اول جولتين رغم فارق الامكانيات المادية مقارنة بمنافسيه".

وأكمل : " القمية المالية للاعبي اسوان لا يتجاوز 14 مليون جنيه، هناك اندية أخري تتعاقد مع العب واحد بهذا المبلغ، أن لا اقلل من اللاعبين لكنني اتحدث بواقعية".

وأتم الشيشيني: " المباراة القادمة لنا ستكون أمام الاسماعيلي الذي سيدخل المباراة بشراسة متوقع خاصة وان رصيده ثلاثة نقاط فقط".