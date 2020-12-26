أيمن يونس: مصطفي محمد ليس خائناً ونريد الحفاظ عليه

دافع أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة في نادي الزمالك عن مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم في النادي، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له في الساعات الاخيرة بسبب إصراره علي خوض تجربة الاحتراف والرحيل عن الفريق الأبيضفي يناير المقبل.
وقال يونس في تصريحات تليفزيونية: " مصطفي محمد لاعب محترم وهو يحلم بالاحتراف، لكنه زملكاوي وليس خائناً للنادي".
وأضاف: " أكدنا لمصطفي محمد خلال جلستنا معه ان التوقيت الآن
وأكمل يونس: " لا نريد أن تقسو الجماهير عليه، هو ليس خائناً والحديث عن رغبته في الاحتراف من أجل العودة الي نادي آخر في مصر مجرد شائعات من أجل اثارة الفتن".
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