الزمالك يكشف كواليس لقاء وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

كشف ايمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك عن كواليس الحلسة التي جمعت أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفرجاني ساسي نجم الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية.

وقال ايمن يونس في تصريحات تليفزيونية: " وزير الرياضة وجه الشكر لاسي علي موقفه

الأخير مع منتخب الشباب في تونس".

وأضاف: " فرجاني دفع مبلغاً من حسابه الخاص للمنتخب الشباب ورفض الحصول عليه، قبل أن يحصل عليه في النهاية بعد اصرار اتحاد الكرة، وبالطبع اراد

وزير الرياضة أن يشكره علي ذلك".

أكمل يونس: " الجلسة لم تكن تخص نادي الزمالك، الا أنه تم التطرق بالطبع لهذا الأمر خلال المقابلة بين الثنائي".

وأكد أيمن يونس أن ساسي من حقه ان يطالب بالحصول علي مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة وقد حصل علي وعد بتوفير جزء من هذه المستحقات خلال الاسبوع المقبل.