اخبار مصر | لاعبو غزل المحلة يتلقون إشادة خاصة بعد هزيمة طلائع الجيش في الدوري

أشاد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول بنادي غزل المحلة المصري بلاعبيه بعد تحقيق الفوز الأول لهم في مسابقة الدوري المحلي على حساب طلائع الجيش 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الرابعة.

وقال خالد عيد في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” عقب المباراة إن الفريق تمكن من تحقيق الفوز خاصة وأن المباراة أقيمت على ملعبه وأن هذا الفوز جعل الريق يعود للطريق الصحيح.

وأضاف أنه راهن على هؤلاء اللاعبين، على الرغم من أن معظمهم ليسوا معروفين لدى الجماهير، ولكنه كان يثق بشدة في قدراتهم.

وأوضح :”نجحنا في استغلال الفرص التي لاحت لنا أمام طلائع الجيش وحصدنا 3 نقاط مهمة في الدوري المصري وضعت الفريق في مركز جيد بجدول الترتيب”.

واختتم تصريحاته قائلًا :”كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى بالدوري المصري والحمد لله أني بخير وأقف على قدماي”.

وكان عيد غاب عن الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.