قطر | مدرب السيلية يصف مواجهة العربي بالحماسية والقوية

قال سامي الطرابلسي مدرب الفريق الأول بنادي السيلية القطري إن مواجهة فريق العربي تحمل نكهة خاصة، ودائمًا ما تكون حماسية للغاية.

جاء ذلك خلال تصريحات الطرابلسي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام العربي المقررة بعد غد الأحد في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر.

وأضاف الطرابلسي :”الأستعداد لهذه المباراة جاء كما كان الحال عليه في الأسابيع الماضية، لا توجد فترة كافية للاستعداد والتجهيز، فهناك مباراة كل أربعة أو خمسة أيام، وتركيزنا حاليًا يتمثل في العمل على استعادة الأنفاس واللياقة البدنية، ونعمل على المستوى التهديفي والنواحي الهجومية نتيجة ضياع العديد من الفرص.”

وتابع في التصريحات التي نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر :”كنا نحتاج أن نحقق الانتصار في المباراة الماضية أمام أم صلال لإيجاد حافز معنوي، ولكن نسعى أن نكون جاهزين أكثر.”

وكان السيلية قد تعادل مع أم صلال 1 / 1 يوم الثلاثاء الماضي في المرحلة العاشرة من الدوري.

وقال الطرابلسي :”أعتقد أن العربي قادر على العودة لتقديم مستوى متميزًا، خاصة أنه فريق جيد، وأتمنى أن يكون الدافع لدينا أكبر من العربي حتى نكون قادرين على تحقيق الفوز.”

واعترف سامي الطرابلسي بوجود مشكلة على صعيد الجانب التهديفي، قائلًا :”لقد شاهدنا في المباراة الماضية أنه تم تسجيل هدف في مرمانا من تسديدة واحدة، وفي المقابل أهدرنا العديد من الفرص، فقد وصلنا لمرمى المنافس، ولم نتمكن من استغلال الفرص التي لاحت لنا.”

ومن جانبه، قال فارس خالد اللاعب الصاعد في صفوف السيلية :”مطلوب منا نسيان المباراة الماضية أمام أم صلال، فقد انتهت، ويجب علينا أن نركز في المباراة المقبلة أمام العربي.”

وأضاف :”يجب علينا أن ننفذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة الكابتن سامي الطرابلسي من أجل تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات.”

ويحتل السيلية المركز السابع في جدو الدوري القطري برصيد 12 نقطة بينما يحتل العربي المركز العاشر برصيد تسع نقاط.