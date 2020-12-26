الامارات | ريم هلال.. «صائدة بطولات» تهجر السلة بعد 25 لقباً بشعار النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريم هلال.. «صائدة بطولات» تهجر السلة بعد 25 لقباً بشعار النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت إدارية كرة السلة النسائية في نادي النصر، السورية ريم هلال، الملقبة في أوساط اللعبة بـ«صائدة البطولات»، حداً لمسيرتها الناجحة، بالابتعاد عن منصبها بعد تسع سنوات، حققت على مدارها مع فرق «نواعم العميد» 25 بطولة متنوعة، أبرزها 13 بطولة موزعة بين كأس الاتحاد ودوري السيدات.

وقالت ريم هلال لـ«الإمارات اليوم»، إن: «القدوم إلى الإمارات في 1996، سمح بتغيير جذري في مسيرتي الرياضية، من لاعبة كرة طائرة في الاتحاد السوري الذي ارتديت قميصه منذ 1985، إلى الانخراط تدريجياً في كرة السلة، كلاعبة منذ 2000، وحكمة في 2001، وآخرها الحصول على ثقة ودعم مجلس إدارة النصر في 2012، لتولي منصب إدارية بالفرق النسائية بالنادي، في مسيرة قادتني مع فرق العميد لحصد ألقاب 25 بطولة مختلفة».

وأوضحت: «قادتني مصادفة في 2000 إلى إحداث تغيير جذري في مسيرتي، والتحول إلى نشاط السلة، بعد أن لعبت لصالح نادي سيدات الشارقة، وحظيت في العام التالي بدعم وتشجيع اتحاد اللعبة، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، للانخراط في السلك التحكيمي الذي تفرغت له بشكل تام مع نهاية 2004، إلا أن قرار مجلس إدارة النصر في 2012، بتأسيس نشاط نسائي للسلة، كان وراء منحي الثقة من قبل رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي حينها عبدالرحمن أبوالشوارب، لتولي منصب إدارية الفرق النسائية بالنادي».

وأضافت: «عوامل عدة سمحت للسلة النسائية في النصر بالهيمنة على ألقاب البطولات في السنوات التسع الماضية، سواء العلاقة المميزة التي ربطتني بالجهاز الفني بقيادة المدربة هلا شحادة، أو الدعم المتواصل من إدارة النادي الذي سمح في 2015 بتوسيع قاعدة النشاط وتأسيس فرق المراحل السنية للبنات».

واستطردت: «تحديات كبيرة واجهت مسيرتي في العمل الإداري، ليس على صعيد التواصل الدائم مع اللاعبات والالتزام بالتدريبات فحسب، بل في القدرة على بناء علاقة ثقة مستمرة مع أولياء أمور اللاعبات، وتشجعيهم على توفير الدعم والمساندة المطلوبة لبناتهم».

واختتمت: «رغم قرار الابتعاد عن منصبي الإداري، إلا أنني سأبقى مشجعة دائمة لكرة السلة بشكل عام، والنصر على وجه التحديد».

ألقاب ريم هلال مع النصر

7 بطولات كأس الاتحاد.

6 بطولات الدوري النسائي.

3 بطولات كأس «أم الإمارات».

3 بطولات مجتمعية.

بطولتا «3 X 3» الإماراتية.

دوريان للجاليات.

بطولة «زايد الخير».

بطولة «ناس».

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