الامارات | «الشارقة للشطرنج» يقدم برنامجاً تدريبياً لمرضى الزهايمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يقدم برنامجاً تدريبياً لمرضى الزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قبل أيام برنامجاً تعليمياً خاصاً للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، وذلك ضمن مبادراته المجتمعية الخاصة بكبار السن، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج. وتم تقديم الحصص التدريبية في قاعة الشارقة بالنادي لمجموعة تراوح بين خمسة و10 أشخاص، مع مراعاة التباعد، وأخذ الإجراءات الاحترازية كافة. وينظم البرنامج في يوم الثلاثاء من الساعة الـ10 إلى الـ12 صباحاً، بواقع مرتين شهرياً، وتم تدشينه من الثامن من ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويتم تقديم الدروس مجاناً.

ويشرف على تنفيذ البرنامج الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد للنادي، ورجائي السوسي المدير التنفيذي، والمحاضر الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس، والمدرب الدولي الفلبيني مارلون كونان، وأمين المكتبة حافظ النابلسي.

وأكد عمر نعمان في تصريح صحافي على أهمية إشراك المجتمع الرياضي والجهات ذات الاهتمام في إيضاح المفاهيم السائدة حول مرض الزهايمر، واحتياجات المرضى الذين يعانون هذا المرض، والتحديات التي تواجه الأشخاص القائمين على رعايتهم. وأشار إلى أن «الزهايمر مشكلة صحية عالمية متنامية تؤثر على الغالبية العظمى من كبار السن». وقال: «أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أهمية لعبة الشطرنج للتخلص من بعض الأمراض العصبية أو التخفيف منها، كما أنها تقي الذاكرة وتحميها من خطر الإصابة بالزهايمر مستقبلاً، نتيجة التعود المتكرر على تخزين وتحريك القطع الخاصة بها بعد فترات من التفكير، ما يجعل المخ نشطاً باستمرار».

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إلى 10 أشخاص يشاركون في البرنامج، مع مراعاة التباعد، وأخذ الإجراءات الاحترازية كافة.

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