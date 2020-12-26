الامارات | انتصارات بني ياس في اختبار صعب أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات بني ياس في اختبار صعب أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة عندما يستضيف بني ياس اليوم في ختام الجولة الـ 11 من دوري الخليج العربي الساعة 9 على استاد راشد في دبي، إذ يدخل «السماوي» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في الجولة الماضية على الشارقة قبل أن يتخطى الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة ويتأهل إلى المربع الذهبي.

وتعد مواجهة شباب الأهلي اختباراً حقيقياً وصعبا لقدرات بني ياس في موصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أن «السماوي» يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ثنائي الصدارة الشارقة والجزيرة.

وألحق بني ياس الخسارة الأولى بحامل اللقب الشارقة في الجولة الماضية، بعدما أحرز الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس هدف الفوز بطريقة رائعة، قبل أن يواصل تألقه ويحرز هدف الفوز في مرمى الوصل، ويقود «السماوي» إلى نصف نهائي الكأس، بينما يأمل بني ياس أن يحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري، بعدما تغلب في آخر ثلاث مباريات على كل من العين وحتا والشارقة.

من جهته يسعى شباب الأهلي إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي حققها في الدوري في آخر ثلاث جولات، بعدما تعادل الفريق مع الشارقة والظفرة وخسر أمام الفجيرة، ليبتعد «فرسان دبي» خطوة كبيرة عن المنافسة على اللقب، إذ يحتل الفريق المركز التاسع في لائحة الترتيب برصيد 14 نقطة.

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