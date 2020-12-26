الامارات | تأجيل مونديالي تحت 17 و20 عاماً بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مونديالي تحت 17 و20 عاماً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وتحت 17 عاماً في بيرو، بعدما كانتا مرتقبتين العام المقبل، حتى عام 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح «فيفا» في بيان على موقعه الإلكتروني، أن «وباء (كوفيد-19) لايزال يشكل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، لاسيما في ما يخص تقييد حركة السفر الدولية».

وأضاف «لقد فشلت الحالة العالمية في التأقلم والوصول إلى مستوى كافٍ لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهل ذات الصلة». ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية تتطلع إلى العمل مع البلدين المضيفين «لتنظيم بطولتين ناجحتين» عام 2023.

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