الامارات | «السعادة» تعاود الوحدة من بوابة الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السعادة» تعاود الوحدة من بوابة الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الوحدة، مجدداً، إلى سكة الانتصارات، وتمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه الفجيرة 2/‏‏‏1، في المباراة التي جرت بينهما أمس، في افتتاح المرحلة 11 من دوري الخليج العربي.

وأنهى أصحاب السعادة الشوط الأول بهدفين، عن طريق الكونغولي موبوكو(20)، وخليل إبراهيم (45+3)، ثم نجح فراس بالعربي في تقليص الفارق (59).

وبتلك النتيجة، يرفع الوحدة رصيده إلى النقطة 18، ليحيي آماله من جديد في المنافسة.

ودخل العنابي اللقاء بقوة، وضغط بصورة كبيرة على الفجيرة، إلى أن تمكن موبوكو من تسجيل هدف بالرأس، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وواصل الوحدة ضغطه على مرمى الحارس عبدالله إسماعيل، حتى تمكن موبوكو من تسجيل هدف من تسديدة بعيدة المدى، خدعت حارس الفجيرة، وسكنت على يمينه.

وتمكن بعدها الوحدة من مجهود فردي لخليل إبراهيم من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة خارج الصندوق، استقرت في مكان صعب على الحارس.

لكن الوضع تبدل تماماً في الشوط الثاني، إذ دخل الفجيرة بصورة مختلفة، وكاد مهاجمه أرمينتروس يقلص الفارق، لكن من سوء حظه ضربت كرته في القائم.

ونجح محمد فراس بالعربي بعدها في أن يسجل هدف الفجيرة الوحيد، بعد أن تلقى كرة داخل الصندوق، وسدد منها لترتطم بالمدافع أحمد راشد، ليصعب على الحارس محمد الشامسي التعامل معها.

وأضاع خليل إبراهيم فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع الفجيرة، إذ تلقى كرة عرضية، وهو في مواجهة فردية مع الحارس (71).

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