الامارات | 600 مشارك في نصف ماراثون مستشفى أمينة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مشارك في نصف ماراثون مستشفى أمينة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة التنمية السياحية في منطقة الزوراء بعجمان، أمس، النسخة الثانية من سباق نصف ماراثون مستشفى أمينة - عجمان، بمشاركة كبيرة وصلت إلى 600 مشارك، وذلك برعاية مستشفيات أمينة، وبالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، وبدعم من شركة الزوراء للتطوير العقاري، وشرطة عجمان.
وفاز خليفة النعيمي بالمركز الأول في فئة المواطنين، وموزة الغافلي عن المواطنات، وأنور الغوز في الفئة المفتوحة - رجال، ولطيفة الصاروخ في الفئة المفتوحة - نساء. ويعدّ السباق الأعلى قيمة من حيث الجوائز المخصصة في سباقات الجري في الإمارة، والتي تبلغ 22 ألف درهم.
وأقيم السباق بدعم من «بوكاري سويت»، مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية التي شملت فحص «كورونا» قبل المشاركة في الفعالية، والتحقق من درجة حرارة المشاركين قبل الدخول، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات خلال فترة وجود اللاعبين في السباق، إضافة إلى عدم السماح بوجود عدد كبير من العدائين، للحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.