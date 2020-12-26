الامارات | دعم مادي سنوي لكل اتحاد عضو في «البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مادي سنوي لكل اتحاد عضو في «البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج، الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، عن تقديم دعم بقيمة 10 آلاف دولار سنوياً لكل اتحاد، وذلك لتوفير أدوات اللعبة، والرقعات الإلكترونية، ورقعات التدريب، وأجهزة الحاسوب، بما يسهم في تجهيز مركز تدريبي بكل اتحاد، لتطوير المنتخبات الوطنية، والصرف على الموازنات التشغيلية للاتحادات، التي من شأنها أن تسهم في تعيين وتفريغ كوادر مؤهلة لإدارة شؤون الاتحادات الوطنية.

وثمّن الوحشي الدعم الذي يقدمه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، منذ تأسيس اتحاد البحر الأحمر في أبوظبي 29 فبراير الماضي، في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اتحاد البحر الأحمر ليس موجهاً ضد أي اتحاد إقليمي آخر، موضحاً أن الاتحاد الخليجي للشطرنج يضم ستة اتحادات عربية خليجية، وكذلك اتحاد البحر المتوسط يضم 10 اتحادات عربية متوسطية. وكشف أنه جارٍ الإعداد حالياً لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، ومنها ثلاث دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين، إضافة إلى مسابقة كبرى تم رصد جوائز مالية كبيرة لها.

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