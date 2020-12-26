الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغريدات

استغرب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام اتحاد لعبة جماعية بنشر بعض التغريدات التي ليس لها علاقة باللعبة، مشيرين إلى أن إدارة الحساب الرسمي على «تويتر» يجب أن تكون أكثر احترافية.

جاهزية

بات اللاعب الشاب حارب سهيل جاهزاً للانضمام إلى تدريبات شباب الأهلي، بعدما تخرج من الدورة العسكرية التي انضم إليها في الفترة الماضية، إذ توجه زميله ماجد حسن بالتهنئة له عقب تخرجه.

إعارة

رفض لاعب في نادٍ محترف أن يعود للعب مع ناديه السابق على سبيل الإعارة، رغم الوعد بأن يلعب أساسياً، وفضل دكة الاحتياط الحالية بسبب نتائج فريقه الحالي المميزة.

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