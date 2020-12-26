الامارات | مان سيتي يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، عن إصابة نجميه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

وقال النادي في بيان إنه «سيتم عزل الأشخاص الأربعة وفقاً لبروتوكول الحجر الصحي المعمول به من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية»، معرباً عن تمنياته لهم بـ«الشفاء العاجل».

ويتعين على اللاعبين المحترفين المصابين بفيروس كورونا المستجد عزل أنفسهم لمدة 10 أيام على الأقل، ما يعني أن اللاعبين سيغيبان على الأقل مباراة الضيف نيوكاسل يونايتد اليوم ضمن المرحلة الـ15 من الـ«بريميرليغ»، ومباراة المضيف إيفرتون في 28 الجاري، وأمام تشلسي في الثالث من يناير المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news