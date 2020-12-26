شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يواجه تشيلسي في معركة استعادة التوازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل تشيلسى ضيفا، السبت، على غريمه أرسنال الذى تراجع للمركز 15 بسبب نتائجه السيئة.

وأبلغ لامبارد شبكة سكاى سبورتس: «أنا سعيد لكننا دائما كمدربين نريد المزيد، الحقيقة، فى بداية الموسم كان هناك العديد من اللاعبين الجدد بينما غاب البعض الآخر وافتقرنا للاستعداد الجيد للموسم. بالنظر إلى نتائجنا فقد قدمنا أداء جيدا فى بعض الفترات وسيئا فى أحيان أخرى».

وأضاف: «ثم استمتعنا بفترة جيدة تطورنا فيها، لذا أنا سعيد لكننا نريد المزيد. نريد المنافسة على الألقاب لكن يجب علينا تقبل أنها خطوة بخطوة. قطعنا خطوات لكننا نملك الإمكانات لقطع المزيد».

ويأمل تشيلسى فى تفادى الخسارة الثالثة على التوالى خارج ملعبه لأول مرة منذ فبراير من العام الماضى بعد هزيمته فى آخر مباراتين أمام إيفرتون وولفرهامبتون.

وقال لامبارد: «وضح فى الموسم الحالى أن أغلب الفرق تمر بفترات صعبة والعامل الأكبر يعود إلى الاستعدادات. لم نستعد للموسم. يجب ألا نفكر فى المستقبل».

وتابع «علينا التفكير على المدى القصير والمباريات التى سنخوضها وعدم المبالغة فى رد الفعل بعد الهزائم فى الأسابيع الماضية أو حتى الانتصارات أو سجلنا الخالى من الهزيمة. الأمر يعتمد على مواصلة التطور وهذا مهم من أجل التركيز». فيما يلتقى أستون فيلا مع كريستال بالاس ويواجهه مانشستر سيتى نيوكاسل ويلعب شيفلد يونايتد مع إيفرتون.