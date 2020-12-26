شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الإنتاج الحربي في مباراة البحث عن الانتصار الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، مع نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء السبت على ملعب السلام ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الإنتاج بقيادة مختار مختار، المباراة برغبة في تذوق طعم الانتصار الأول بالبطولة بعدما خاض 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين ليحصد نقطة وحيدة منذ بداية النسخة الجديدة للدورى، ورفض المدير الفنى معاقبة اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة من البنك الأهلى بثلاثية نظيفة لتجنب الضغوط عليهم بجانب تعاهدهم على فتح صفحة جديدة بداية من لقاء السبت.

وينتظر أن تشهد تشكيلة الفريق الظهور الأول للوافد الجديد محمد رمضان القادم من المقاصة بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب تعرضه لكدمة في الرأس تسببت في تعرضه لغيبوبة بسيطة، فيما يدخل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس اللقاء بحثا عن بداية جديدة في الدورى بعدما خسر مباراتين الأولى من الزمالك بهدفين نظيفين وخسارته من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، كما تعادل مع النجم الساحلى سلبيا في الكونفيدرالية.

وعكف النحاس خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها أمام الإنتاج.

على الجانب الآخر، يواجه مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، المصرى البورسعيدى الذي يدربه على ماهر، في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب برج العرب، ويحتل الأول المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخيرة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.