شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان مديرًا فنيًا لجمهورية شبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم التعاقد مع الكابتن ياسر رضوان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن أبوالعينين شحاته الذي صادفه سوء حظ واضح بالرغم من الجهد الكبير الذي بذله مع الفريق.

وسبق لياسر رضوان العمل بنادي الجمهورية من قبل وترك بصمات طيبة إلى جانب تميزه بالأخلاقيات العالية وحماسه الشديد للنجاح مع الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقد أجرى النائب أحمد الخشن رئيس النادي اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للحصول على موافقته بتدريب رضوان لجمهورية شبين حيث يعمل ياسر رضوان مديرا فنيا لفريق 2001 بالنادي الاهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ووجه مجلس إدارة جمهورية شبين الشكر للكابتن محمود الخطيب على تعاونه مع نادي الجمهورية وكذلك الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالاهلي الذي ابدى تعاونا كبيرا نحو تعاقد رضوان مع نادي الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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