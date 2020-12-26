شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب أزمة اللاعب حسام حسن، لاعب الدروايش والنجوم سابقًا.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن الإسماعيلي لم يدفع نسبة إعادة بيع إبراهيم حسن إلى نادي النجوم بعدما انتقل إلى اللاعب إلى نادي الزمالك قبل التوقيع إلى بيراميدز.

وأوضح: «نجوم المستقبل حصل على حكم نهائي من أجل الحصول على نسبته من بيع الإسماعيلي لإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك».