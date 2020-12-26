شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الإنتاج الحربي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية، في الثانية عصر الاثنين المقبل، أمام الإنتاج الحربي، على ملعب المصانع الحربية، استعدادا لمواجهة سموحة.

ويلتقي سيراميكا مع بيراميدز مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يلعب مع سموحة يوم 2 يناير على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة.

ويخوض سيراميكا مباراة الانتاج الحربي، بمجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا في لقاء بيراميدز، من أجل تجهيزهم لموقعة سموحة.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق، إلى تجهيز كافة عناصر الفريق للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، في ظل تلاحم المباريات وضعط الموسم الكروي.