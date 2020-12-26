شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يجتمع مع إدارة صن داونز غدا لحسم موقف انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أن الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز والمرشح لتدعيم صفوف الأهلي، سيعقد اجتماعا مع رئيس ناديه غدا السبت لمناقشة مستقبله، ومصير العرض المقدم من الأهلي للموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب يتمرد على ناديه في الوقت الحالي للضغط على الإدارة وقبول العرض المقدم من الأهلي.

ويواصل سيرينو الغياب عن تدريبات صن داونز من رفض العرض المقدم من الأهلي لشرائه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، ويضغط بكل قوة لإجبار ناديه على الانتقال إلى نادي القرن الأفريقي وبطل القارة السمراء.

وأوضح المصدر أن اجتماع الغد سيكون حاسما في تحديد مصير سيرينو سواء بالموافقة على بيعه للأهلي أو إقناعه بالبقاء مع ترضيته ماليا، مشيرا إلى أن سيرينو يرغب في التنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى صن داونز من أجل الموافقة على بيعه للأهلي.