7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها غياب مصطفي محمد مهاجم الزمالك عن تدريبات فريقه منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو

الجونة يهزم أسوان 1/0 ويتصدر جدول الدورى

خطف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكان سامى الشيشينى مدرب أسوان قد تعرض للطرد فى الشوط الأول بعد الاعتراض على حكم المباراة، كما تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد أيضاً بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء.

محمد عودة يدخل قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلى دخل محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب والحالي للنصر الليبي دائرة المرشحين لتدريب فريق الإسماعيلي في الفترة القادمة، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو، خاصة بعد اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في القيادة الفنية للدراويش، بعد الاتفاق مع إدارة الدراويش.وكشف مصدر مقرب من مسئولى الإسماعيلي أن هناك بعض الوسطاء الذين فتحوا خط مفاوضات مع محمد عودة لاستطلاع رأيه في قيادة الإسماعيلي، باعتباره من المدربين المميزين وأصحاب البصمات الجيدة مع الفرق التي تولى تدريبها.

مسحة جديدة للاعبى منتخب الشباب الإثنين المقبل

يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة يوم الإثنين المقبل، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.

تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين، بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي للزمالك. مفاجأة .. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام كشف مصدر داخل فريق الزمالك أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو، وقال المصدر إن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لاثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل ، إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه. تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.