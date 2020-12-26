شاهد.. لاعب الاتحاد فى الجبس بعد كسر ساقه فى التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة للاعب محمود شعبان مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر كرة مشتركة مع حارس الفريق محمد صبحى أدت إلى إصابته بكسر فى الساق، حيث تم وضع اللاعب فى الجبس، كما قام على الفور قام إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتصال بالدكتور أحمد عبد العزيز لحجز موعد غدا السبت لتحديد موعد الجراحة التى تم تشخيصها بكسر في الساق ويحتاج الى التدخل الجراحى وتركيب مسمار نخاعى، ومن المحتمل أن يغيب مدافع الاتحاد عن صفوف الفريق لنهاية الموسم. وقام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بصرف مبلغ مالى فورى لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من سفر اللاعب والكشف الطبى وإجراء الجراحة. ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الأهلى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث الاثنين المقبل على ملعب السلام.

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