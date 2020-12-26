أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها التقارير الصحفية الجنوب إفريقية التى كشفت أن نادي صن داونز يحسم مستقبل جناحه الأوروجوياني جاستون سيرينو، سواء بالاستمرار مع النادي أو بيعه للأهلي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد معه بعد أجازة نهاية العام "أعياد الميلاد"،

تقرير: صن داونز يحسم مصير انتقال سيرينو للأهلي بعد أعياد الميلاد

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن نادي صن داونز يحسم مستقبل جناحه الأوروجوياني جاستون سيرينو، سواء بالاستمرار مع النادي أو بيعه للأهلي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد معه بعد أجازة نهاية العام "أعياد الميلاد"، لاسيما وأن اللاعب يضغط على ناديه من أجل الرحيل للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، من حسابات المشاركة فى مواجهة سموحة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام، وذلك بعدما تعافى اللاعب من إصابة الكتف حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى حاليا من أجل تجهيزه للمباريات الرسمية. 20 لاعبا فى قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة ذئاب الجبل أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي ، قائمة فريقه للمعسكر المغلق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام المقاولون العرب باستاد السلام الدولى وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز . وضمت القائمة 20 لاعباً هم : أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، على فتحي ، محمد بازوكا ، ابراهيم عبد الخالق ، باسم مرسى ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي ، محمد الشبينى ، محمد عبد المجيد ، طارق أبو العز ، محمد رمضان ، علاء سلامة ، أحمد عفيفي ، محمود رجب ،عبد الرحمن شيكا ، وهاب أهادزي ، مصطفى الجمل ، أمادو نياس ومحمد فييرا . ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

خطف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكان سامى الشيشينى مدرب أسوان قد تعرض للطرد فى الشوط الأول بعد الاعتراض على حكم المباراة، كما تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد أيضاً بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء.

محمد عودة يدخل قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلى دخل محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب والحالي للنصر الليبي دائرة المرشحين لتدريب فريق الإسماعيلي في الفترة القادمة، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو، خاصة بعد اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في القيادة الفنية للدراويش، بعد الاتفاق مع إدارة الدراويش.وكشف مصدر مقرب من مسئولى الإسماعيلي أن هناك بعض الوسطاء الذين فتحوا خط مفاوضات مع محمد عودة لاستطلاع رأيه في قيادة الإسماعيلي، باعتباره من المدربين المميزين وأصحاب البصمات الجيدة مع الفرق التي تولى تدريبها.

مسحة جديدة للاعبى منتخب الشباب الإثنين المقبل

يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة يوم الإثنين المقبل، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.

تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين، بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي للزمالك. مفاجأة .. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام كشف مصدر داخل فريق الزمالك أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو، وقال المصدر إن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لاثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل ، إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه. تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.