شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يشكو التحكيم: الإسماعيلى كبير ومحدش يخوّفنا فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، إن فريقه قدم مستوى جيدا أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

واشتكى صبحى في تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports " من التحكيم مؤكدا أن فريقه تعرض للظلم في مباراة الإنتاج الحربى، خاصة أن الحكم لم يحتسب لهم ركلة جزاء واضحة وتكرر نفس الظلم في مباراة البنك الأهلى.

وأكد قائد الإسماعيلى أنه يحترم التحكيم والمنظومة الرياضية ولكنه يطالب بالحصول على حقوقه مشيرا إلى أن قلعة الدرايش كبيرة ولا يصح أن يرهبه أحد في الملعب، لا سيما أنه لا يقل عن الأهلى والزمالك ولاعبوه ضمن هيكل المنتخب الوطني.

ووجه صبحى رسالة إلى جماهير الإسماعيلى قائلا: "أنتم كبار وأريد منكم الوقوف بجوار اللاعبين فالفريق لا يحتاج إلى تقطيع أوهد بل يريد منكم كل الدعم والمساندة"، متابعا: "من الطبيعى تواجد الإسماعيلى في المقدمة وكان من حقنا الفوز على البنك الأهلى ولكن في النهاية يقابلنا سوء توفيق وملناش نصيب نكسب".

واختتم:" مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان يدعمنا ونثق في الكابتن محمد وهبة والدوري ما زال طويلا وسنؤدى المطلوب مننا في المباريات القادمة حتى نضع الإسماعيلى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدوري المصري".