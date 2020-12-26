شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد النادرى يخضع لاختبار طبى فى المحلة عقب الإصابة بمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد النادرى، لاعب فريق غزل المحلة، لاختبار طبى غدا السبت، تحت أشراف الجهاز الطبى للفريق عقب تعرضه للإصابة فى مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بالدورى وتغييره فى أحداث الشوط الثانى، ويعد النادرى أحد المواهب القوية التى ظهرت مع قلعة الفلاحين خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم رغم صغر السن.

وحقق غزل المحلة أول فوز بالدوري على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.