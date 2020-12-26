شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستدعى 5 لاعبات لتعويض غيابات كورونا أمام لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ20 عام تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته غدا السبت علي استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

وقام أحمد رمضان المدير الفني باستدعاء خمس لاعبات للانضمام للمعسكر هن فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب خمس لاعبات للإصابة بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم عزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .

وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة الغد حيث قام الجهاز الفني بعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات و ركز علي النواحي الهجومية وانهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف .

كما أدي منتخب لبنان مرانه الأخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان .