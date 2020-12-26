شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يترقب "رابيد تيست" لاعبى الاتحاد خشية الغيابات قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يترقب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، نتيجة تحليل "رابيد تيست" غدا السبت فى الواحدة ظهراً بملعب النادى ، خشية ظهور أى مفاجآت جديدة تؤثر على مسيرة زعيم الثغر بالدوري، حيث يخشى العميد من غياب أحد اللاعبين لظروف كورونا ، لاسيما بعد الإصابات الأخيرة التى ضربت خط دفاع الفريق وتأكد غياب الثلاثى دايمون لوى وعمر الميدانى و محمود شعبان، الأمر الذى أصبح يهدد الفريق بالخطر قبل مباراة الأهلى المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار مؤجلات الأسبوع الثالث بالدوري.

وحذر العميد اللاعبين من الحماس الزائد في التدريبات خشية تعرض أحد اللاعبين للإصابة ويزيد أوجاع الجهاز الفني بسبب الغيابات الكثيرة ، لاسيما بعدما لاحظ وجود خشونة في أداء اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت مباراة الأهلي.

ومن المحتمل أن يعود للتشكيل الأساسى لزعيم الثغر الثنائى حسام عاشور قائد الأهلى السابق وفوزى الحناوى بعد إنهاء قيد اللاعب وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وطلب حسام حسن الاستعانة بمباريات الأهلى الأخيرة فى البطولة الافريقية ومباراة المحلة فى الدورى ، ووضع فى الاعتبار الغيابات الأخيرة التى ضربت فريق الأهلى سواء بكورونا أو عن طريق الإصابات العادية.