شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: جلسة الوزير مع ساسى بسبب مساهمته فى حل أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجان الكرة بنادى الزمالك أن جلسة وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى التى جمعته بالتونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك لتوجيه الشكر عقب مساهمته فى حل أزمة منتخب مصر للشباب خلال تواجدهم فى دولة تونس خلال الفترة الماضية وإصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا .

وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات لقناة الزمالك أنه من الطبيعى الحديث بين وزير الشباب و الرياضة مع فرجانى ساسى عن أحواله و العقبات التى تواجهه و المساعدة فى حلها خلال الجلسة و التى قام بالحديث خلالها عن أحوال الفريق الابيض خلال المرحلة الحالية .

وأشار أيمن يونس إلى أن التونسى فرجانى ساسى خاض مران فريق الزمالك اليوم لحين الشعور بالإصابة و الخروج من التدريب و الحديث مع الطبيب لمعرفه سبب الشعور بالالم .

وأخطر مسئولو نادى الزمالك، الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، بإيداع مستحقاته المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع ، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده.

وجاء إخطار فرجانى ساسى من خلال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك حيث وعده بحل الأمر وإيداع مستحقاته فى حسابه، وكشف حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، عن موقف الرباعى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما، لاعبى الفريق الأبيض، خاصة فى ظل نهاية التعاقد مع ساسى وأوباما بنهاية الموسم الجارى، حيث يتفاوض النادى مع الثنائى حول تجديد عقودهما خلال الفترة الجارية.