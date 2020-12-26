شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين لجنة الكرة وباتشيكو لتحديد صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الكرة بالزمالك اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، لمعرفة حاجة الفريق للاعبين جدد في يناير المقبل، والتدعيمات التي يطلبها باتشيكو لمواصلة المنافسة علي البطولات في الموسم الحالي.

وتبقي في قائمة الزمالك مكان واحد فقط ، بعد قيد 29 لاعبا ، بخلاف الـ 5 لاعبين الذين سيتم اضافتهم للقائمة وفقا للوائح القيد الجديدة، ولن تتضمن الصفقات المقبلة للزمالك أي لاعب اجنبي نظرا لاكتمال صفوف الفريق بالعدد المسموح به من اللاعبين الأجانب في ظل امتلاكه لكل من أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وحميد احداد من المغرب ، وفرجاني ساسي من تونس والايفواري رزاق سيسيه المعار الي الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مصطفي محمد مهجم الفريق عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمل اللاعب للضرائب بخلاف امتيازات أخرى في العقد.

وقال المصدر ان مصطفي محمد تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية مقابل 100 مليون جنيه لمدة موسمين، علي ان يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم، وأضاف المصدر ان سر تمسك مصطفي محمد بالاحتراف في يناير في فرنسا ما هي الا خطوة " ترانزيت " للعودة الي النادي المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الاثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى العام، وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره فى مسابقة الدورى بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.