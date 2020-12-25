شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مستمر فى عملي ولن أرحل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، إن ما يتردد عن رحيله غير صحيح.

وأكد يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: أنهم في مهمة كبيرة ويجب أن يتم دعم ومساندة الزمالك.

وأضاف: «الزمالك يتعرض لكم من الفتن والشائعات ولا أعلم ما سبب هذه الشائعات».

وأشار إلى ،نه مستمر في عمله بنادي الزمالك ولن يرحل إلا بعد إنجاز المهمة.