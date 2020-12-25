شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد التنمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حساب نادي روما الإيطالي، على موقع «تويتر» تغريدة أعرب خلالها عن دعمه لمنتخب مصر للسيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا، بعدما تعرض لحملة من التنمر عقب المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب اللبناني.
وكتب الحساب: «ضد التنمر وجميع أشكال التمييز»، مضيفًا «الجميع في نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر التي تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان».
وكان منتخب مصر للسيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا قد تعرض لحملة من التنمر عقب المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب اللبناني.
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