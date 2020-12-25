شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري والهدافين.. «الجونة» ولاعبه يتصدران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 لعب 4 مبارايات وهى مباراة أسوان ضد الجونة ومباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش ومباراة الاسماعيلي ضد البنك الأهلي ، وفاز فريق الجونة بهدف مقابل لا شيئ، و غزل المحلة بهدفين مقابل هدف لصالح طلائع الجيش ، بينما تعادل الاسماعيلي مع البنك الأهلي .

وسجل المهاجم الزامبي والتر بواليا بنادي الجونة هدفه الثالث اليوم ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف، وأحرز أحمد الشيخ ومحمد سامي هدفا المحلة بينما أحرز عمرو جمال هدف طلائع الجيش .

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الجونة 4 8 الأهلي 2 6 سيراميكا كليوباترا 2 6 نادي أسوان 4 6 المصري 3 5 البنك الأهلي 4 5 سموحة 3 5 غزل المحلة 4 5 الزمالك 2 4 الاتحاد السكندري 2 4 وادي دجلة 3 4 إنبي 3 4 الإسماعيلي 4 3 مصر المقاصة 3 3 الأهرام 2 1 الإنتاج الحربي 3 1 طلائع الجيش 4 1 المقاولون 2 -

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف والتر بواليا الجونة 3 محمود كهرباء الأهلي 2 محمد شريف الأهلي 2 مصطفي محمد الزمالك 2 أحمد سمير طلائع الجيش 2 شريف عادل سيراميكا كليوباترا 2 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 2 صلاح أمين وادى دجلة 2 هيثم مصطفي أسوان 2 حسام حسن سموحة 2