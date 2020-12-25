شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري والهدافين.. «الجونة» ولاعبه يتصدران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شهد اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 لعب 4 مبارايات وهى مباراة أسوان ضد الجونة ومباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش ومباراة الاسماعيلي ضد البنك الأهلي ، وفاز فريق الجونة بهدف مقابل لا شيئ، و غزل المحلة بهدفين مقابل هدف لصالح طلائع الجيش ، بينما تعادل الاسماعيلي مع البنك الأهلي .
وسجل المهاجم الزامبي والتر بواليا بنادي الجونة هدفه الثالث اليوم ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف، وأحرز أحمد الشيخ ومحمد سامي هدفا المحلة بينما أحرز عمرو جمال هدف طلائع الجيش .
جدول ترتيب الدوري المصري
|
الفريق
|
عدد المباريات
|
النقاط
|
الجونة
|
4
|
8
|
الأهلي
|
2
|
6
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
6
|
نادي أسوان
|
4
|
6
|
المصري
|
3
|
5
|
البنك الأهلي
|
4
|
5
|
سموحة
|
3
|
5
|
غزل المحلة
|
4
|
5
|
الزمالك
|
2
|
4
|
الاتحاد السكندري
|
2
|
4
|
وادي دجلة
|
3
|
4
|
إنبي
|
3
|
4
|
الإسماعيلي
|
4
|
3
|
مصر المقاصة
|
3
|
3
|
الأهرام
|
2
|
1
|
الإنتاج الحربي
|
3
|
1
|
طلائع الجيش
|
4
|
1
|
المقاولون
|
2
|
-
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
|
اللاعب
|
الفريق
|
الأهداف
|
والتر بواليا
|
الجونة
|
3
|
محمود كهرباء
|
الأهلي
|
2
|
محمد شريف
|
الأهلي
|
2
|
مصطفي محمد
|
الزمالك
|
2
|
أحمد سمير
|
طلائع الجيش
|
2
|
شريف عادل
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
شادي حسين
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
صلاح أمين
|
وادى دجلة
|
2
|
هيثم مصطفي
|
أسوان
|
2
|
حسام حسن
|
سموحة
|
2
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
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