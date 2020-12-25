شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فرض التعادل السلبي سيطرته على نتيجة مباراة الإسماعيلي مع البنك الأهلي، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وأصبح رصيد الفريق ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث من المقرر أن يلتقي الدراويش نظيره أسوان، والذي نال الخسارة الثانية له على التوالي على يد الجونة بنتيجة «1-0»، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 5 نقاط محتلًا المركز السادس.
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