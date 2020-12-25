شكرا لقرائتكم خبر عن عالي العيسي.. صائد اللقطات المميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وضع المصور عالي العيسي نفسه كأحد أبرز المصورين على الساحة الرياضية، من خلال تميزه ونجاحه الدائم في وضع المشجع الرياضي داخل الحدث عبر الصورة الفوتوغرافية.

وكانت لقطة عمر السومة مع ناصر الشمراني والتي لاقت رواجاً واسعاً في اليومين الماضيين خصوصاً مع ارتباطها بتجاوز عمر السومة للنجم ناصر الشمراني في سباق الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، حيث كانت الصورة التي وضعتها "الخليج 365" في الغلاف الخاص بتجاوز السومة لعدد أهداف الشمراني، بعدسة المصور عالي العيسي، الذي قال: وفقت - ولله الحمد - في اختيار التوقيت المناسب لالتقاط تلك الصورة أثناء مباراة نهائي كأس ولي العهد لموسم 2015 التي جمعت الهلال والأهلي.

وأشار العيسي إلى أن شغفه بكرة القدم أولاً ومن ثم ارتباطه بالتصوير الفوتوغرافي جعله يجمع بين هواية التصوير والاحتراف بالتخصص من خلال حصوله على دبلوم التصوير عام 2006، من ثم كانت البدايات من خلال تصوير المباريات التي تقام في جدة، قبل أن يحترف التصوير وينطلق كمصور محترف، وقال: حظيت بتصوير مئات المباريات ولكن يبقى لعدد منها ذكرى خاصة وبلاشك يأتي أبرزها تكليفي بتصوير مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني، إضافة إلى مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتحتفظ ذاكرة عدستي بلقطات تاريخية بالنسبة لي التقطت من خلالها صوراً لنجوم كبار مثل ليونييل ميسي وكريستيانو رونالدو وإنيستا وسواريز، كما تشرفت بتغطية الكثير من المؤتمرات المهمة بعيداً عن المجال الرياضي.