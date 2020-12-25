شكرا لقرائتكم خبر عن الأستاذ يتفوق على التلميذ في مباراة الوصل وخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

حقق الوصل فوزاً مهماً على حساب خورفكان بهدف أحرزه لاعبه ناصر محمود في الدقيقة 37 من مباراة الفريقين التي أقيمت بملعب خورفكان في الجولة 11 من دوري الخليج العربي.

ورفع الأصفر رصيده إلى 15 نقطة وصعد للمركز الثامن، وبقي خورفكان برصيد ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

وكان انتصار «الإمبراطور» هو الأول للفريق بقيادة مدربه البرازيلي هيلمان الذي تفوق على أستاذه كايو زاناردي مدرب خورفكان.

وكان هليمان عمل مساعداً لكايو زاناردي في منتخب شباب البرازيل، وخسر خورفكان للمرة السابعة في الدوري والرابعة على ملعبه.

جاء الشوط الأول ضعيفاً فنياً ولم يشهد تهديداً جدياً لمرمى أي من الفريقين ولم يصنع صاحب الأرض والضيوف فرصاً حقيقية للتسجيل عدا واحدة لـ«النسور» كاد من خلالها أن يصل دودو للمرمى في الدقيقة 19 لكن المدافع دوبينغ أبعد رأسيته قبل الوصول للشباك، فيما سجل الوصل من إحدى محاولتيه على مرمى خورفكان؛ حيث سدد ناصر محمود كرة في الدقيقة 37 وجدت طريقها لمرمى محمد يوسف، وألغي الهدف في البداية قبل أن يتم اعتماده عن طريق تقنية الفيديو (الفار).

إجمالاً كان الوصل اأضل في الشوط الأول من مضيفه من ناحية الانتشار والسيطرة على الكرة وإن لم يصنع فرصاً فيما عاب خورفكان البطء الشديد وسلبية لاعبيه الأجانب بالذات، وفي الشوط الثاني اكتسبت المباراة شيئاً من الإثارة وحضرت الفرص خاصة من جانب المضيف بعد أن زج المدربان بأوراقهما الهجومية لكن من دون أن يتمكن أي طرف من التسجيل ولعب حارس الوصل وخط الدفاع دوراً كبيراً في المحافظة على تقدم الأصفر حتى نهاية المباراة.