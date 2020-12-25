تمرد داخل الزمالك.. مصطفى محمد يغيب بدون إذن بسبب «الاحتراف».. والقلعة البيضاء تطلب 134 مليون جنيه

تغيب مصطفي محمد مهاجم الزمالك عن مران الفريق اليوم بدون إذن أو أسباب في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة ناديه بسبب رغبته في الاحتراف في فرنسا في يناير المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك حدد المقابل المالي الخاص برحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي في حال وصول أي عروض خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بخوض التجربة، وعدم الاستمرار داخل النادي الأبيض، خاصة وأنه تلقى وعداً من مجلس الإدارة السابق بالرحيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر لها داخل القلعة البيضاء قوله إن الإدارة لن توافق على رحيل مصطفى محمد سوى بعد الحصول على 7 ملايين يورو، ما يعادل نحو 134 مليون جنيه، خاصة وأنها تعد القيمة التي يستحقها اللاعب والنادي الأبيض.

وأشار المصدر إلى أنه جرى عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لمطالبته بالاستمرار مع الفريق، وغلق صفحة الاحتراف في الوقت الحالي، وأن النادي لن يقف أمامه حال تلقيه عرضاً مميزاً، ولكن لابد وأن يكون مناسباً لقيمته.

وتمكن مصطفى محمد من الظهور بشكل لافت رفقة الزمالك خلال الموسم الماضي، ومساعدة الفريق في التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري خلال شهر يناير الماضي، على حساب فريقي الأهلي والترجي التونسي.

وفي السياق ذاته، كتب أحمد عيد عبدالملك منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، قال فيه: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز، لما روحت النادي، وهو مصمم على الاحتراف ومش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى، وقالي إنه ممكن مايجيلوش حاجة وقتها، وقولتله إنه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم، بس هو مصمم انه يحترف".

كما أكد الإعلامي خالد الغندور، خلال تقديمه برنامج "زملكاوي"، أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل للدوري الفرنسي، وتحديداً لفريق سانت اتيان، الذي يفاوضه في الوقت الحالي عن طريق أحد الوكلاء.