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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 العديد من الأحداث المهمة على مستوي فريق الكرة والتى يأتى على رأسها التقارير الصحفية القادمة من جنوب إفريقيا والتى تتحدث عن حسم مستقبل سيرينو جناح نادي صن داونز سواء بالاستمرار مع ناديه أو بيعه للأهلي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد معه بعد أجازة نهاية العام "أعياد الميلاد". الأهلي يجرى مسحة كورونا غدا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى يجري فريق الأهلي مسحة كورونا غدا السبت بعد عودة الفريق الأحمر للتدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر والفوز على سونيديب بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تقرير: صن داونز يحسم مصير انتقال سيرينو للأهلي بعد أعياد الميلاد كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن نادي صن داونز يحسم مستقبل جناحه الأوروجوياني جاستون سيرينو، سواء بالاستمرار مع النادي أو بيعه للأهلي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد معه بعد أجازة نهاية العام "أعياد الميلاد"، لاسيما وأن اللاعب يضغط على ناديه من أجل الرحيل للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. هنأ الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جماهير الفريق الأحمر ومتابعيه فى جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كتب فى تغريده: "لكل معجبينا في جميع أنحاء العالم، نتمنى لكم جميعًا Merry Christmas مباركة". عمرو السولية بعد إصابته بكورونا: حب الناس نعمة من ربنا..وهرجع فى أقرب وقت وجه عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر رسالة شكر للجماهير التى تسابقت على مساندته والدعاء له عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا ، وكتب السولية عبر حسابه على تويتر :"الحمدلله على نعمة حب الناس إللى الواحد شافه الكام يوم اللى فاتوا من ناس بتدعيلك وناس واقفة جمبك وناس خايفة عليك حتى لو ناس متعرفهاش دى حاجة كبيرة أوى من عند ربنا بشكر كل الناس بجد على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع فى أقرب وقت". أستفسر محمود الخطيب رئيس الأهلي من الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي عن تطورات موقف النيجري جونيور أجاي وحاجته للتدخل الجراحي من عدمه بعدما تعرض لإصابة في الوتر الوحشي منذ أيام، وأعلن النادي أن اللاعب قد يُجرى جراحة لكن بعد الحصول على استشارة من أطباء مُتخصصون في مثل هذه الإصابات في أسبانيا وإنجلترا أعلن الأهلي أن جونيور أجاي قد لا يُجرى عملية وسيكتفي بالتأهيل. كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، عن هدية زوجته فى عيد الميلاد وهي عبارة عن قميص لونه احمر، وغرد موسيماني على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فاجأتني زوجتى هذا الصباح لرفع معنوياتي في عيد الميلاد بهدية.. قميص أحمر"، ووجه موسيمانى رسالة فى تغريدته يطالب فيها الجميع بالاحتفال بعيد الميلاد، ولكن من خلال البقاء فى المنزل. الأهلى فى دمهم.. "هدية حمراء" لموسيمانى من زوجته بعيد الميلاد النادى الأهلى يهنئ جماهيره ومتابعيه فى أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد

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