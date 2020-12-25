شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صن داونز يحسم مصير انتقال سيرينو للأهلي بعد أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية أن نادي صن داونز يحسم مستقبل جناحه الأوروجوياني جاستون سيرينو، سواء بالاستمرار مع النادي أو بيعه للأهلي أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد معه بعد أجازة نهاية العام "أعياد الميلاد"، لاسيما وأن اللاعب يضغط على ناديه من أجل الرحيل للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال موقع "كيك أوف" أن إدارة صن داونز ستجتمع مع سيرينو بعد عطلة عيد الميلاد لحسم مستقبله مع النادي، مشيرا إلى أن سيرينو لم يلعب أية مباراة مع فريقه في الموسم الحالي بالدوري المحلي، بعد تقديم طلب إلى إدارة ناديه للموافقة على انتقاله إلى الأهلي في يناير المقبل، من أجل التدرب مجددا تحت قيادة بيتسو موسيماني مدربه السابق ومدرب الأهلي الحالي.

أشار التقرير الجنوب إفريقي إلى أن الأهلي عرض على سيرينو الحصول على ضعف الراتب الذي يتقاضاه مع صن داونز ، بالإضافة إلى قيمة الصفقة.





وأوضخ تقرير آخر أن الأهلي قدم عرضا بقيمة 3 ملايين دولار للحصول على خدمات سيرينو، مشيرا إلى أن موسيماني أبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بأن سيرينو هو الخيار الأول لديه لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.