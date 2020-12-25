شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسى ينشر 3 صور من مران الزمالك ويُعلق: عمل شاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من تدريبات الفريق الأبيض معلقا عليها :" عمل شاق" حيث خاض الأبيض مرانه استعدادا لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل.

وأخطر مسئولو نادى الزمالك، ساسى، بإيداع مستحقاته المتأخرة فى حسابه خلال الأسبوع المقبل وبحد أقصى منتصف الأسبوع ، بعدما طلب اللاعب حل أزمة مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضى لدى النادى قبل التفاوض حول تجديد تعاقده.

وجاء إخطار فرجانى ساسى من خلال أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك حيث وعده بحل الأمر وإيداع مستحقاته فى حسابه، وكشف حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، عن موقف الرباعى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما، لاعبى الفريق الأبيض، خاصة فى ظل نهاية التعاقد مع ساسى وأوباما بنهاية الموسم الجارى، حيث يتفاوض النادى مع الثنائى حول تجديد عقودهما خلال الفترة الجارية.

وقال حسين السيد: "سنوقع عقود أوباما الرسمية خلال 72 ساعة لقد وقعنا مع وكيله عقد مبدئى بالاتفاق حول كافة بنود التعاقد ونصيغ فى الوقت الحالى العقد الرسمى من أجل توقيعه فهو أحد أبناء النادى ويرغب فى التجديد دون أن يشترط طلبات مالية بل قال قدرونى فقط والمفاوضات لم تأخذ 10 دقائق معه".

أما عن فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قال حسين السيد:"فرجاني ساسي تشعر إنه متربى في نادي الزمالك وزملكاوي"، وعلق على ما طلبه اللاعب بإن يتم إنهاء مسألة مستحقاته المتاخرة، قائلا:"هذا الأمر سننتهى منه وسننهى هذا الملف فى الأيام القادمة وساسى له مستحقات ولكن لن تكون عقبة فى المفاوضات ونجهز مقدم عقده".

وفيما يتعلق بالشكاوى التى تقدم بها الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق أوضح حسين السيد إن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهما ولكن ستقوم بمراجعة عقودهما خلال فترة كورونا وسيتم إنهاء الأمور وإن أي لاعب له مستحقات سيحصل عليها.