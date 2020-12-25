شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : مصطفى محمد لم يحضر مران الزمالك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادى الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لم يحضر إلى التدريبات خلال اليومين الماضين بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الظهر ويخضع حاليا للعلاج و يقوم بالتدريبات بأحد مراكز التأهيل .

وأوضح أيمن يونس خلال تصريحات لقناة الزمالك أنه تم عقد جلسة مع المهاجم مصطفى محمد لمناقشة عروض الاحتراف لدى اللاعب الذى أبدى رغبة فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة و هذا الأمر لم يتم الموافقة عليه من قبل لجنة الكرة بسبب التوقيت و ضعف المقابل المادى .

وأشار أيمن يونس إلى أن هناك شائعات كثيرة ضد الزمالك و تأثير سلبى من السوشيال ميديا على القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وتغيب مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن مران الفريق اليوم بدون إذن أو أسباب في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة ناديه بسبب رغبته في الاحتراف في فرنسا في يناير المقبل.