شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجرى مسحة كورونا غدا لحسم موقفه من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، لمسحة جديدة غدا للكشف عن استمرار إصابته بفيروس كورونا أو تعافيه منها، بعدما جاءت نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها المدرب إيجابية، وتستمر معاناته من الفيروس اللعين وبقاؤه في الحجر الصحي بأحد المستشفيات ، لحين تعافيه من الإصابة.ويترقب موسيماني نتيجة مسحة كورونا لتحديد موقفه من العودة لقيادة تدريبات الأهلي ومن ثم قيادة الفريق الأحمر في مباراته ضد الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدوري.

وغاب موسيماني عن قيادة الأهلي في آخر مباراتين، سواء ضد غزل المحلة بالجولة الثانية بالدوري أو سونيدي بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

و يبدأ فريق الأهلى، غدا السبت، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الدورى بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وانتهت بفوز مهم للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى، ليبدأ المارد الأحمر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الإفريقية في القارة السمراء.

وتحدث كيفن جونسون، المدرب العام للأهلى عن فوز الفريق على بطل النيجر، قائلاً: حققنا المطلوب مننا فى هذه المباراة رغم الظروف الصعبة التى عانى منها الأهلى فى هذه الرحلة القاسية.

وتابع جونسون الذى يقود الأهلى فنياً حالياً بسبب إصابة موسيمانى المدير الفنى بفيروس كورونا: واجهنا غيابات كثيرة للإصابة أو بسبب كورونا أو الملعب السيئ للغاية بخلاف غموض المنافس وغياب موسيمانى، ومع هذا نجحنا فى تحقيق فوز ثمين خارج الديار وهذا هو الأهم.