شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الاتحاد بكسر فى الساق وابتعاده لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود شعبان مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، لإصابة خطيرة إثر كرة مشتركة مع حارس الفريق محمد صبحى أدت إلى إصابته بكسر فى الساق وعلى الفور قام ابراهيم حسن مدير الكرة بالإتصال بالدكتور أحمد عبد العزيز لحجز موعد غد السبت لتحديد موعد الجراحة التى تم تشخيصها بكسر بالساق ويحتاج الى التدخل الجراحى وتركيب مسمار نخاعى، ومن المحتمل أن يغيب مدافع الاتحاد عن صفوف الفريق لنهاية الموسم. وقام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بصرف مبلغ مالى فورى لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من سفر اللاعب والكشف الطبى وإجراء الجراحة. ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الأهلى فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الثالث الاثنين المقبل على ملعب السلام.

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