حصاد الرياضة اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020

الاتحاد السكندرى يواجه الأهلي فى نهائى دورى المرتبط لكرة السلة

اكتملت أطراف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم بعد انتهاء مباريات نصف نهائي المسابقة مساء اليوم الجمعة.ونجح كلًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري المرتبط بعد تخطي الفريقان كل من سموحة وسبورتنج على الترتيب مساء اليوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

حرص التونسي فرجانى ساسى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على دعم المنظومة الطبية بالأبيض، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية ونشر اللاعب صورة تجمعه بالطبيب محمد أسامة وأخصائى العلاج الطبيعى إبراهيم عنبة معلقا عليها:" جنود الخفاء".

مفاجأة .. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام كشف مصدر داخل فريق الزمالك أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو، وقال المصدر إن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لاثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل ، إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه.

علّق رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، على فوز فريقه على أسوان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر،اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، معربا عن سعادته بحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق الساحلى بالمسابقة.ووجه شحاتة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" الشكر للاعبين بعد المجهود الذى بذلوه في الفوز على أبناء الجنوب موضحا أن الموسم الحالى سيكون مختلف بالنسبة له لافتا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية.