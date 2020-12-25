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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-12-2020 العديد من الأحداث المهمة على صعيد أندية الدوري والتى يأتى على رأسها تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
مسحة جديدة للاعبى منتخب الشباب الإثنين المقبل
يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة يوم الإثنين المقبل، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.
انتهت مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش بفوز الفلاحين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل غزل المحلة للنقطة الخامسة في المركز السابع بجدول الدوري ، بينما توقف رصيد الطلائع عند نطقة وحيدة في المركز السادس عشر.
إصابة محمد هلال لاعب دجلة بكورونا
تعرض محمد هلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخضع اللاعب لإجراءات العزل الصحى في الفترة الحالية تطبيقا للبروتوكول الطبي.
الوصل الإماراتى يعرض شراء أحمد زيزو شفويا
تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك مفاوضات شفوية من محمد حبشي وكيل اللاعبين، بشأن رغبة نادى الوصل الإماراتي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن تلقيه اتصالات من نادي الوصل الاماراتي عن طريق حبشي وكيله لمعرفة رأيه في الانضمام للوصل في الشهر المقبل قبل إرسال عرض رسمي للزمالك.
الاتحاد السكندرى يواجه الأهلي فى نهائى دورى المرتبط لكرة السلة
اكتملت أطراف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم بعد انتهاء مباريات نصف نهائي المسابقة مساء اليوم الجمعة.ونجح كلًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري المرتبط بعد تخطي الفريقان كل من سموحة وسبورتنج على الترتيب مساء اليوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
حرص التونسي فرجانى ساسى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على دعم المنظومة الطبية بالأبيض، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية ونشر اللاعب صورة تجمعه بالطبيب محمد أسامة وأخصائى العلاج الطبيعى إبراهيم عنبة معلقا عليها:" جنود الخفاء".
مفاجأة .. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام
كشف مصدر داخل فريق الزمالك أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لم يحضر للمشاركة في مران الفريق الأبيض منذ 4 أيام بسبب غضبه من رفض إدارة النادي احترافه في فرنسا بعد تلقيه عرضا من نادى سانت ايتيان مقابل 3.5 مليون يورو، وقال المصدر إن إدارة الزمالك تحاول التواصل مع مصطفى محمد لاثنائه عن قراره بالاحتراف في يناير وتأجيل الملف لنهاية الموسم بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل ، إلا أن اللاعب رفض وأعلن عدم مشاركته في التدريبات لحين الموافقة علي احترافه.
علّق رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، على فوز فريقه على أسوان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر،اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، معربا عن سعادته بحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق الساحلى بالمسابقة.ووجه شحاتة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" الشكر للاعبين بعد المجهود الذى بذلوه في الفوز على أبناء الجنوب موضحا أن الموسم الحالى سيكون مختلف بالنسبة له لافتا إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية.
تلقى النادي الأهلي سيرة ذاتية للمهاجم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
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