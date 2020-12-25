جدول ترتيب الهدافين فى الدورى المصرى .. والتير بواليا يتصدر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة الدورى الممتاز اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 إقامة ثلاث مباريات حيث التقى أسوان بفريق الجونة وأستضاف غزل المحلة نظيرة طلائع الجيش و فى الختام واجه الاسماعيلى فريق البنك الاهلى على ملعبه وتصدر فريق الجونة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط و جاء فى مركز الثانى الاهلى برصيد 6 نقاط .

وجاء والتير بواليا مهاجم فريق الجونة فى قمة جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى برصيد 3 أهداف بينما ياتى فى المركز الثانى محمد شريف مهاجم الاهلى .

غزل المحلة يحقق الفوز الأول بالدورى على طلائع الجيش 2 / 1

انتهت مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش بفوز الفلاحين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل غزل المحلة للنقطة الخامسة في المركز السابع بجدول الدوري ، بينما توقف رصيد الطلائع عند نطقة وحيدة في المركز السادس عشر.