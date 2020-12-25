شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. روما الإيطالى يدعم منتخب مصر للكرة النسائية ضد التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نادى روما الايطالى رسالة إلى لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية لدعمهن ضد حملة التنمر التى طالتهن خلال الايام الماضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للنادى الإيطالى ، وجاءت الرسالة كالتالى " ضد التنمر وجميع أشكال التمييز والجميع في نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر التي تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان " .

وواجه منتخب مصر للسيدات حملة تنمر عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب الفوز على لبنان في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم ، حيث قام بعض المتنمرين بكتابة تعليقات غير لائقة على صور المنتخب، وتداولها رواد مواقع التواصل، قبل أن يتضامن معهن عدداً من نجوم الكرة أبرزهم شيكابالا نجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى.

وبعد غياب دام 4 سنوات عادت الحياة للكرة النسائية من جديد، وقد حقق منتخب مصر دون الـ20 عاما بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى فوز مستحق بثلاثية على المنتخب اللبنانى فى التجربة الودية الدولية التى جمعت المنتخبين على استاد اتحاد الشرطة الرياضى ضمن استعدادات منتخبنا الوطنى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.