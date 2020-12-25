نتائج مباريات اليوم فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة الدورى الممتاز اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 إقامة ثلاث مباريات حيث التقى أسوان بفريق الجونة وأستضاف غزل المحلة نظيرة طلائع الجيش و فى الختام واجه الاسماعيلى فريق البنك الاهلى على ملعبه وتصدر فريق الجونة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط و جاء فى مركز الثانى الاهلى برصيد 6 نقاط . غزل المحلة يحقق الفوز الأول بالدورى على طلائع الجيش 2 / 1 انتهت مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش بفوز الفلاحين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل غزل المحلة للنقطة الخامسة في المركز السابع بجدول الدوري ، بينما توقف رصيد الطلائع عند نطقة وحيدة في المركز السادس عشر. الجونة يهزم أسوان 1/0 ويتصدر جدول الدورى..فيديو خطف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكان سامى الشيشينى مدرب أسوان قد تعرض للطرد فى الشوط الأول بعد الاعتراض على حكم المباراة، كما تعرض محمد جابر ميدو مدافع أسوان للطرد أيضاً بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء. الإسماعيلى يواصل التراجع بالتعادل السلبي مع البنك الأهلى واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية، فى الدورى واكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري حيث سقط الدراويش في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف.

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