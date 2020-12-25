شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة: طلعت يوسف اعتذر لمرض ابنته ونتائج الإسماعيلى ستتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد وهبة، المدرب العام للإسماعيلى، الشكر للاعبيه بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.وقال وهبة في تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports" إنه يشكر اللاعبين نظرا للتغيرات التي حدثت على مدار الـ24 ساعة الماضية ومن شانها التأثير على ذهن اللاعبين وتشتيتهم موضحا أنه راض عن تركيزهم خاصة أن التوفيق لم يحالفهم بعد الوصول إلى مرمى البنك الأهلى في أكثر من فرصة.

وكشف محمد وهبة عن أسباب اعتذار طلعت يوسف عن تولى قيادة الإسماعيلى مؤكدا أن ذلك يرجع لمرض ابنته لافتا إلى أن المنافسة في مسابقة الدوري هذا الموسم صعبة ولا يوجد مباراة سهلة نظرا لأن معظم الأندية دعمت صفوفها بأفضل اللاعبين.

أكد وهبة أن جماهير الإسماعيلى أفضل شيء ولا يشغل نفسه بتولى منصب المدير الفني او غيره خاصة أنه ابن الإسماعيلي وتحت أمره في أوقت لتلبية النداء مطمئنا الجماهير على النتائج في الفترة القادمة مؤكدا أنها ستشهد تحسنا.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السلبية، فى الدورى واكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري حيث سقط الدراويش في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف.

وسيطر الهدوء على مجريات الشوط الأول، من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلى، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب، واعتمد الدراويش على انطلاقات أحمد مدبولى والأنجولى آري بابل فيما استغل البنك الأهلى تحركات مهاجمه أحمد على الذى أهدر فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة 26 عندما راوغ دفاعات الخصم ووضع الكرة في الشباك من الخارج.

وتبادل الفريقان الهجمات وإهدار الفرص في الشوط الثانى ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب تكتل الدفاعات من الجانبين وسجل مروان صحراوى هدف للإسماعيلي في الدقيقة 65 قبل أن يلغيه الحكم بداعى الخطأ.

بهذه النتيجة استمر الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقائين وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.