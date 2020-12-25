شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل التراجع بالتعادل السلبي مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية، فى الدورى واكتفى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري حيث سقط الدراويش في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف.

وسيطر الهدوء على مجريات الشوط الأول، من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلى، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب، واعتمد الدراويش على انطلاقات أحمد مدبولى والأنجولى آري بابل فيما استغل البنك الأهلى تحركات مهاجمه أحمد على الذى أهدر فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة 26 عندما راوغ دفاعات الخصم ووضع الكرة في الشباك من الخارج.

وتبادل الفريقان الهجمات وإهدار الفرص في الشوط الثانى ولكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب تكتل الدفاعات من الجانبين وسجل مروان صحراوى هدف للإسماعيلي في الدقيقة 65 قبل أن يلغيه الحكم بداعى الخطأ.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالأتى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد عمار – مروان الصحراوى – رضوان شريفى،خط الوسط الدفاعى .. محمود عبد العاطى دونجا – محمد عادل،خط الوسط الهجومى .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – أرى بابل،خط الهجوم.. شكرى نجيب

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بينما جاء تشكيل البنك الأهلى على كالأتى

محمود الزنفلى حارس مرمى ،بهاء مجدى ، محمد كوفى ،محمد مجدى ، أسامة إبراهيم ،حسام الصانع ،معروف يوسف ،محمد مثنانى ، أخمد ياسر ، محمد جمال بسيونى ،أحمد على.

ترتيب الإسماعيلى والبنك الأهلى فى الدوري

بهذه النتيجة استمر الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقائين وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.