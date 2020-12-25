مدرب البنك الأهلي: التعادل أمام الإسماعيلي نقطة بطعم الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنه كان يسعى لعدم الخسارة خلال مواجهة الإسماعيلي، لافتا أنه كان يستهدف التعادل في حالة عدم تحقيق الفوز.

وتعثر فريق الإساعيلي على أرضه بعد خروجه بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري we المصري.

وفشل الإسماعيلي حتى الآن في تحقيق أي انتصار ليخرج بالنقطة الثالثة نتيجة التعادل الثالث أمام المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي وأخيرًا البنك الأهلي، مقابل خسارة كانت أمام الجونة في الجولة الماضية بهدف مقابل هدفين.

وقال يوسف بعد المباراة:" كنت مركز انى ما اخسرش وحاولت اللعب على الارتداد السريع أمام الإسماعيلي".

وأضاف: " واجهنا فريق كبير على ملعبه ويسعى لفوز غائب عنه منذ انطلاق الدوري، وحققنا الهدف من المباراة وكنت اتمنى تحقيق الفوز".

وأوضح، أن التعادل الإسماعيلي يساوي نقطة بطعم الفوز، مؤكدًا أنه لم يشغل تفكيره بالظروف التي كانت تحيط بالفريق الخصم قبل اللقاء".

وأصبح رصيد الإسماعيلي ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث من المقرر أن يلتقي الفريق الأصفر نظيره أسوان والذي نال الخسارة الثانية له على التوالي على يد الجونة بنتيجة (1-0).